Dybala segna e si fa male: fiato sospeso per i tifosi, abbandona il campo

Dybala, dopo aver segnato il rigore contro il Lecce, sta facendo preoccupare i tifosi della Roma per un suo infortunio.

La Roma sta giocando in questi minuti contro il Lecce di Marco Baroni. I padroni di casa, dopo la sconfitta di giovedì in Europa League contro il Betis Siviglia, hanno cominciato la gara con grandissimo piglio, visto che sono passati in vantaggio al 6’ con il colpo di testa di Chris Smalling.

Dopo la rete del vantaggio, i capitolini hanno continuato a spingere per cercare la rete del raddoppio. Al 23’, dopo che Prontera ha rivisto l’azione al Var, c’è stato il cartellino rosso per Hjulmand. Nonostante l’inferiorità numerica, il Lecce di Marco Baroni non si è perso d’animo.

I salentini, infatti, sono riusciti a pareggiare al 39’ del primo tempo con il bel gol siglato da Strefezza. La ripresa è cominciata con il rigore, concesso per un fallo di Askildsen su Abraham, realizzato da Dybala, anche se i tifosi capitolini adesso temono un lungo stop proprio del calciatore argentino.

Roma-Lecce, Dybala preoccupa i tifosi: segna ed esce per infortunio

L’ex Juventus, infatti, dopo aver segnato il rigore, è stato costretto ad uscire per un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha sentito tirare qualcosa proprio al momento dell’esultanza.

Paulo Dybala, come riportato da ‘DAZN’, è uscito dal campo quasi in lacrime, facendo preoccupare tantissimo sia Mourinho che i tifosi capitolini. Per conoscere le condizioni dell’argentino bisognerà attendere sicuramente le prossime ore, ovvero quando saranno effettuati gli accertamenti di rito.