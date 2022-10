Lukic salva il Torino: è 1-1 contro l’Empoli nel finale

Finisce 1-1 la sfida tra Torino ed Empoli: i granata agguantano il pareggio soltanto in extremis beffando la banda di Zanetti.

Proprio nel finale, al termine di una partita che ai punti avrebbe dovuto vincere ma che fino all’ultimo stava perdendo, il Torino di Juric aggancia l’Empoli sull’1-1 grazie al provvidenziale gol di Lukic. Il risultato finale è un pareggio che non può accontentare i granata ma neanche i toscani, che in extremis hanno visto sfumare punti pesantissimi per la permanenza in Serie A.

Il Torino parte benissimo e con molta convinzione, mettendo all’angolo l’Empoli e dando più volte l’impressione di poter passare in vantaggio. Il gol però continua a restare un problema per i granata, che anche quando passano vengono fermati dal VAR. Succede con Miranchuk, che si vede annullata una rete per fuorigioco di Sanabria, e allo stesso attaccante paraguaiano.

Torino-Empoli 1-1, Lukic risponde a Destro

Nel secondo tempo è invece l’Empoli a colpire a sorpresa. Al 49′ il neoentrato Mattia Destro controlla un cross di Ebuehi e fulmina Milinkovic-Savic con una splendida rovesciata. L’ex attaccante del Bologna è scatenato e firma anche il raddoppio dopo pochi minuti, che però anche stavolta viene annullato dal VAR per fuorigioco.

Dopo aver rischiato di subire il pareggio da Aina l’Empoli si mette sulla difensiva subendo nuovamente l’iniziativa granata. Juric prova a scuotere i suoi con una serie di sostituzioni e infine il Torino trova il pareggio con Lukic, ancora una volta uno dei più positivi tra i suoi. Finisce 1-1, con tre gol annullati dal VAR, una gara molto divertente e che lascerà rimpianti in entrambe le squadre.

Classifica: Napoli 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus* 13, Sassuolo* 12, Torino 11*, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8*, Lecce 7, Salernitana 7, Monza 7, Bologna 7*, Verona 5, Cremonese 2, Sampdoria 3*

*una gara in più