Milan al settimo cielo, ma l’annuncio per i Mondiali gela i tifosi: il motivo

Il giovane calciatore del Milan ha parlato della possibilità di giocare i Mondiali con la maglia del suo Paese

Il Milan ha ritrovato solidità contro la Juventus. La squadra di Stefano Pioli è tornata impenetrabile in campionato, dopo le difficoltà accusate nel match di Champions League contro il Chelsea. I rossoneri domani sera proveranno a cambiare anche l’esito del confronto di qualche giorno fa contro i londinesi.

Contro la formazione di Potter le assenze si sono fatte sentire. Con la Juventus, Stefano Pioli ha ritrovato pure il miglior Brahim Diaz. Il 23enne calciatore spagnolo è in crescita. Contro la squadra di Allegri ha trovato il secondo gol di questo campionato (aveva segnato all’esordio contro l’Udinese). Per il tecnico può diventare una pedina importante, complice pure l’infortunio di Saelemaekers. Le ultime dichiarazioni del trequartista di proprietà del Real Madrid tuttavia non fanno impazzire di gioia i tifosi rossoneri.

Milan, Brahim Diaz rivela il suo sogno di giocare il Mondiale ai media spagnoli: “Sarebbe incredibile esserci”

Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Cadena Ser. Alla radio spagnola ha affidato anche i suoi sogni per il futuro immediato. Naturalmente il discorso si è concentrato sul Mondiale in Qatar. Il fantasista del Milan sarebbe naturalmente orgoglioso di poter volare con la selezione di Luis Enrique per disputare la manifestazione: “Essere presente al Mondiale sarebbe incredibile per me e per la mia famiglia”, ha ammesso. Questo naturalmente impedirebbe a Pioli di lavorare con lui tra novembre e dicembre.

Brahim Diaz ha poi allargato il suo discorso: “Sono ambidestro dalla nascita. Questo è un grande vantaggio perché l’avversario non sa mai da quale lato puoi andare. Questo è un plus positivo per un calciatore”, ha detto a proposito della sua capacità di giocare con entrambi i piedi.