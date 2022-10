Kiwior a una big in inverno: calciomercato, colpo a sorpresa

Il 22enne Jakub Kiwior può lasciare La Spezia durante la sessione di calciomercato di gennaio: una big è pronta all’offerta per tesserarlo.

A breve, esattamente a dicembre, compirà il suo primo anno in Serie A Jakub Kiwior e con il tecnico Thiago Motta è stato impiegato anche da mediano oltre che da difensore. Duttile e al contempo tecnico, il classe 2000 sembra avere tutto dalla sua parte per essere atteso da un futuro davvero altisonante.

Perciò non intende lasciarselo sfuggire la Juventus, che punta a continuare la sua opera di ringiovanimento della rosa e costruzione dell’ossatura del futuro. Secondo le informazioni riferite da ‘Il Secolo XIX’, durante la sessione di calciomercato di gennaio i bianconeri potrebbero già avanzare una loro proposta allo Spezia.

D’altronde, bisognerà bruciare i tempi perché Milan, Roma e diverse società inglesi hanno adocchiato il talento tempo fa e potrebbero avanzare così come ha intenzione di fare la Juventus di Agnelli.

Spezia, c’è la Juventus per Kiwior: offerta a gennaio

La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Difficile che lo Spezia accetti di trattarli, considerato che si tratta di uno dei migliori talenti della sua rosa e inoltre dovrebbe farne a meno a metà campionato. Dal canto suo la Juventus è consapevole che rinviare la trattativa a giugno potrebbe essere fatale per la stessa oltre al fatto che rischia di aumentare anche la valutazione del cartellino.

D’altronde, a garantire per tutti ci ha pensato poco tempo fa Robert Lewandowski. Il campione attualmente nelle fila del Barcellona in occasione di un’intervista per la Federazione polacca ha parlato così del giovane connazionale: “Il ragazzo ha parecchio potenziale. L’ho notato nel riscaldamento prima del match contro l’Olanda e ricordo di aver pensato: “Chi è questo?”. Poi in partita mi sono reso conto che è stato straordinario”.