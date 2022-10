Milan e PSG lo fanno di nuovo: assalto da Parigi, pronta l’offensiva

Il Milan sarà impegnato in Champions League contro il Chelsea. Oltre alla sfida con i Blues Maldini deve fare i conti con il PSG.

Questa sera il Milan sarà impegnato a San Siro nel quarto turno di Champions League contro il Chelsea. I rossoneri sono reduci dallo 0-3 del match di andata e vanno alla ricerca di punti per non compromettere la qualificazione. Un’eventuale vittoria inoltre avvicinerebbe addirittura il primo posto nel girone.

Con diverse assenze nel reparto difensivo Stefano Pioli si affida all’estro di Rafa Leao, stella della squadra campione d’Italia. Il miglior giocatore della Serie A della scorsa stagione preoccupa però la dirigenza rossonera ed in casa Milan si discute ancora riguardo la questione rinnovo di Leao.

Da diversi mesi le parti sembrano prima lontane e poi vicine, ma al momento non si sentono veri rumors riguardo un imminente ufficialità. Leao ha il contratto in scadenza nel 2024 e la società vuole assolutamente evitare situazioni come quelle che hanno portato all’addio a parametro zero di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.

Milan, su Leao l’ombra del PSG

Secondo quanto riporta Tuttosport il PSG dello sceicco Al Khelaifi e del direttore sportivo Luis Campos sta analizzando con attenzione la situazione contrattuale del talento rossonero e non è da escludere un possibile assalto nelle prossime sessioni di calciomercato. Campos ha già avuto Leao ai tempi del Lille e conosce bene quindi le sue potenzialità.

D’altro canto un’altra questione preoccupa e non poco. Il PSG potrebbe perdere sia Messi che Mbappe nelle prossime sessioni di calciomercato e si sarebbe quindi già attivato per trovare possibili sostituti. Il Milan vuole blindare il suo gioiello, ma le trattative si preannunciano piuttosto complicate.