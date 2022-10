Milan-Chelsea, allarme De Ketelaere e nuovo ruolo per Diaz

Milan-Chelsea servirà ai rossoneri per confermare l’ottimo successo contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato. Pioli dovrà rinunciare all’infortunato De Ketelaere, occhio alle possibili novità

Tutto pronto per la sfida di San Siro tra gli uomini di Pioli e il Chelsea, con i Blues pronti a rendere amara la serata Europea dei rossoneri. Pioli si affiderà al solito 4-2-3-1, ma l’emergenza difesa e l’allarme De Ketelaere potrebbero cambiare alcune scelte nell’undici titolare.

In difesa potrebbe arrivare la conferma di Kalulu sulla destra con Gabbia al centro al fianco di Tomori. Sulla sinistra spazio per Theo Hernandez dopo il ritorno in campo nella recente sfida contro la Juventus (dopo l’infortunio muscolare).

A centrocampo resta vivo il ballottaggio tra Krunic e Pobega: uno dei due sostituirà De Ketelaere nel ruolo di trequartista alle spalle di Giroud. Il fantasista belga potrebbe stare fuori per circa due settimane. Bennacer e Tonali, invece, saranno confermati come diga davanti alla difesa.

Milan-Chelsea, le probabili formazioni: Diaz esterno destro

Il ko di De Ketelaere obbligherà Pioli a valutare diverse strategie. Diaz sarà confermato nel ruolo di esterno destro, mentre, come detto, Krunic si giocherà il posto di trequartista con Pobega. Rebic e Messias, ormai totalmente recuperati, si accomoderanno in panchina e potrebbero subentrare nel corso della ripresa. Di seguito ecco le probabili formazioni della sfida di San Siro:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All.: Potter.