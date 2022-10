Calciomercato Milan, doppio annuncio e doppia gioia: tifosi in delirio

Il Milan pronto a scendere in campo contro il Chelsea per la gara di Champions League, ma arriva il doppio annuncio. E anche la doppia gioia

Non sarà una gara semplice per il Milan, che contro il Chelsea sarà chiamato all’impresa per poter continuare a sperare nella qualificazione al prossimo turno di Champions League. Dopo il 3-0 dell’andata, però, i rossoneri hanno voglia di rispondere con forza. Complice anche la vittoria con la Juventus in campionato che ha dato morale al gruppo di Pioli.

“Quel risultato fa male, ma non bisogna dimenticare la squadra che abbiamo di fronte”: parla così ai microfoni di ‘Sky Sport’ Paolo Maldini, DT del Milan. “Vogliamo qualificarci tra le migliori sedici d’Europa, speriamo che San Siro possa darci una mano. Stasera ci sarà anche qualche accorgimento tattico rispetto all’andata. Ora starà al campo dare una risposta democratica alla nostra prestazione”.

Milan, doppio annuncio prima del Chelsea: Maldini manda in delirio i tifosi

A margine della sua chiacchierata pre partita, Maldini ha toccato anche il tema del futuro. E sul rinnovo di Stefano Pioli, l’ex capitano del Milan è stato chiaro: “Non si discute, è un protagonista assoluto del nostro progetto. L’idea è quella di continuare insieme e farlo ancora a lungo. A breve ci sarà un incontro, per me non c’è nulla su cui discutere”.

Un annuncio e una notizia che manda in delirio i tifosi del Milan, seppure le sorprese di Maldini non siano finite qui. E infatti sul tema rinnovo, c’è stato l’annuncio anche sul futuro di Rafael Leao: “La nostra intenzione è di chiudere quanto prima. Volevamo farlo già sei mesi fa, ma occorrono di nuovo le giuste condizioni. Vogliamo chiudere prima del 12 novembre. Vedremo come andrà”.