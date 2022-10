Juventus quasi fuori dalla Champions: che disastro col Maccabi Haifa

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Maccabi Haifa e la Juventus con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa.

La Juventus comincia subito male la partita, visto che al 7’ è bravissimo Szczesny a respingere il colpo di testa di Pierrot. Tuttavia il portiere polacco rimanda solo di un minuto il vantaggio dei padroni di casa, perché all’8’ viene trafitto da Atzili.

La squadra di Massimiliano Allegri non c’è assolutamente in campo, considerando che il Maccabi prima colpisce la traversa con Chery e poi sfiora la rete del raddoppio con uno scatenato Atzili. Al 24’ c’è un’altra bruttissima notizia in casa Juventus. Angel Di Maria, infatti, è costretto ad uscire anzitempo dal match per un problema muscolare al flessore.

La Juventus ci prova, ma il Maccabi vince facilmente

La prima frazione di gara si conclude con la rete del raddoppio realizzata sempre da un super Atzili, bravo a battere Szczesny con una conclusione di sinistro. La Juventus dà segnali di vita ad inizio ripresa, visto che riesce finalmente ad impegnare il portiere avversario con il colpo di testa di Rugani.

La Juventus ci prova all’82’ con il tiro dalla distanza di Milik: blocca facilmente Cohen. La gara termina con qualche tentativo della ‘Vecchia Signora’ che, però, non riesce mai a rendersi pericolosa. Con questa sconfitta, il team guidato da Allegri è sempre più vicino all’eliminazione in Champions League.