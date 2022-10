“Era rigore”, poi la risata: Milan-Chelsea, siparietto amarissimo per i tifosi

Dopo la sconfitta del Milan contro il Chelsea, c’è stato un siparietto che ha lasciato un po’ perplessi i tifosi rossoneri.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri per 2-0, il Milan è caduto questa sera contro il Chelsea con il medesimo risultato. I rossoneri, infatti, si sono dovuti inchinare dinanzi prima al rigore realizzato da Jorginho e poi al gol siglato da Aubameyang.

Con questa sconfitta rimediata contro i ‘Blues’, la situazione in classifica del Milan si è un po’ complicata. La squadra di Stefano Pioli, infatti, adesso è obbligata a vincere le ultime due gare, considerando che è terza nel proprio girone con tre punti di svantaggio sul Chelsea primo e due dal Salisburgo secondo.

Il Milan contro il Chelsea non è stato certamente fortunato, considerando la decisione dell’arbitro Siebert di concedere un rigore alquanto dubbio per un fallo di Tomori, poi espulso, su Mount. Lo stesso Pioli non ha nascosto a ‘Sky Sport il suo disappunto per il penalty concesso al team inglese: “Non è mai rigore, il calcio è uno sport di contatto”. Nonostante queste dichiarazioni, c’è qualcuno che non è d’accordo con il tecnico meneghino.

Milan-Chelsea, Jorginho: “Su Mount era rigore”

Jorginho, infatti, ha espresso il suo parere sul calcio di rigore con un sorriso ‘malizioso’, facendo ridere tutti i presenti all’interno dello studio di ‘Sky Sport’ : “Secondo il mio parere, era rigore. Magari non c’era il cartellino rosso. L’espulsione ci ha sicuramente aiutato, visto che da lì in poi c’è stata un’altra partita”.

Il centrocampista ha poi concluso il suo intervento: “Questa volta ci è andata bene a noi, è successo molto importante. Siamo stati bravi a sfruttare il vantaggio, ma non dovevamo correre i rischi. Risultati del Napoli? Non sono sorpreso, stanno facendo benissimo. Sono molto felice per loro”.