Colpo di scena Mbappé, addio a gennaio? La decisione del PSG spiazza

L’attaccante francese Kylian Mbappé è in rottura con il PSG e sta pensando di lasciare il club già durante il calciomercato di gennaio

Clamorosa indiscrezione sull’asse Francia-Spagna. Dovesse concretizzarsi l’ultima bomba di calciomercato avrebbe dell’incredibile dopo la lunga telenovela dei mesi scorsi. Secondo quanto filtrato dal paese transalpino e confermato sulla sponda iberica, infatti, Kylian Mbappé sarebbe già pentito di aver firmato il rinnovo di contratto con il PSG.

L’attaccante francese nei mesi scorsi ha ammesso di aver ricevuto anche una chiamata diretta dal presidente Macron per legare il suo futuro alla formazione parigina. Il suo rapporto con il club tuttavia si sarebbe ormai definitivamente deteriorato. L’attaccante ex Monaco domani sarà a Madrid.

PSG, Mbappé vuole lasciare il club già a gennaio: il suo addio si può concretizzare con qualche mese di ritardo

Il rapporto tra Kylian Mbappé e il PSG sembra essere giunto al capolinea, con qualche mese di ritardo rispetto a quanto preventivato anticipatamente. Secondo quanto riferito da ‘RMC’ e confermato da ‘Marca’, infatti, l’attaccante classe 1998 avrebbe rotto con il club del presidente Nasser Al Khelaifi perché si sente tradito in quanto una serie di promesse fatte per il suo rinnovo di contratto sono di difficile realizzazione. Pochi mesi fa aveva accettato di sfoggiare una maglia 2025 nonostante un rinnovo di dodici mesi inferiore.

Il calciatore pertanto vorrebbe cambiare aria già a gennaio, senza terminare la stagione con il PSG. Il giocatore, secondo una notizia data invece da la ‘Cadena Ser’, domani sarebbe atteso a Madrid ma non per discutere con il Real quanto piuttosto per assistere alla ‘Corrida de la Hispanidad’ insieme ai suoi compagni di squadra Sergio Ramos, Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma.

Il Real Madrid non appare la principale candidata a mettere le mani sul giocatore. Anzi, tutt’altro, considerato il cattivo rapporto tra Florentino Perez e Al Khelaifi, l’opzione sembra assai improbabile. Il giocatore, secondo ‘Marca’, sogna di vestire un giorno la ‘camiseta blanca’ ma i tempi per farlo potrebbero essere ancora prematuri.