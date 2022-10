Thiago Motta nei guai: c’è una pessima notizia in vista di Napoli-Bologna

Thiago Motta fa gli scongiuri: uno dei suoi calciatori di maggior affidamento rischia di saltare la sfida di Napoli al Maradona Una sola vittoria in campionato fino a questo momento, contro la Fiorentina ma ormai un mese fa. Il pareggio di sabato con la Sampdoria ha permesso ai felsinei di muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Il quadro della squadra di Thiago Motta rimane tuttavia precario.



I rossoblù sono quartultimi e la distanza dall’Hellas Verona, terzultimo, è di appena due lunghezze. Come se non bastasse, i bolognesi nel prossimo turno dovranno fare visita al Maradona dove ad aspettarli c’è il Napoli di Spalletti, reduce da cinque vittorie consecutive in Serie A e per nulla intenzionato ad abbassare il ritmo. Per l’allenatore emiliano, intanto, la marcia d’avvicinamento comincia con un grosso punto di domanda.

Bologna, Arnautovic si è allenato a parte: l’attaccante costretto a fare i conti con la lombalgia, in dubbio per Napoli

L’ultima seduta del Bologna è stata segnata dai problemi di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco di Thiago Motta non si è allenato con il resto dei compagni. La società emiliana ha poi spiegato la situazione diffondendo un report per aggiornare sulle condizioni del calciatore.



L’ariete felsineo è limitato dalla lombalgia. Un doloroso mal di schiena che rischia adesso di fargli saltare la gara del Maradona contro la capolista Napoli. Per Thiago Motta sarebbe una defezione pesante al cospetto della squadra più in forma del torneo. Arnautovic è un giocatore determinante per gli equilibri della prima linea del Bologna. Nei prossimi giorni si comprenderà l’evoluzione delle sue condizioni, nel frattempo il tecnico ex Spezia e tutti i fantallenatori che hanno puntato sull’attaccante austriaco fanno gli scongiuri e incrociano le dita confidando in un recupero lampo.