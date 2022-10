L’auto si ribalta e prende fuoco: notte di paura per il calciatore di Serie A

Notte di paura ma per fortuna senza grosse conseguenze per il centrocampista del massimo campionato italiano: l’episodio è avvenuto alle 3

Disavventura per un calciatore dell’Udinese nella notte scorsa. Il giocatore bianconero ha perso il controllo della sua auto per fortuna senza grosse conseguenze sanitarie per il centrocampista.

L’episodio è stato reso noto da ‘Gazzetta.it’. Per il giocatore di Andrea Sottil soltanto un bel po’ di paura ma l’incidente si è risolto per il meglio. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del comando di Udine.

Udinese, incidente senza conseguenze per Walace: l’auto del centrocampista si è ribaltata e ha preso fuoco

Grosso spavento per Walace. Per fortuna però soltanto questo per il centrocampista brasiliano dell’Udinese che nella notte di ieri si è reso protagonista di un incidente a bordo della sua auto. Intorno alle 3 di nove, nella zona ovest della città, il calciatore ha perso il controllo del suo veicolo che nella circostanza si è ribaltato ed ha preso fuoco.

L’auto di Walace si è ribaltata all’altezza di una rotonda. Le forze dell’ordine stanno cercando di accertare le cause che hanno portato all’accaduto. Per il calciatore, per fortuna, tutto si è risolto con un grande spavento. Il centrocampista brasiliano è riuscito ad abbandonare l’abitacolo da solo senza riportare grosse conseguenze. Il bianconero, che era stato medicato sul posto, è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il calciatore classe 1995 è arrivato in Italia tre anni fa dall’Hannover.