Un nuovo dirigente alla Juventus? Arriva l’annuncio in diretta

Potrebbero esserci novità per quanto riguarda la dirigenza della Juventus. In diretta arriva l’ammissione sul futuro.

La Juventus è al momento una delle grandi malate del campionato italiano. La sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa ha peggiorato una situazione già non semplice, con i piani alti che potrebbero essere chiamati, anche a fine stagione, ad una grande rivoluzione.

Partendo dalla dirigenza dove la Juventus potrebbe aver bisogno di qualche figura sul mercato. Dopo l’addio di Marotta e di Paratici i bianconeri si sono affidati ad Arrivabene e Cherubini. I risultati però non sono in linea con quanto fatto dai predecessori e quindi Andrea Agnelli potrebbe decidere per un cambio o anche un semplice innesto di una nuova figura dirigenziale.

Uno dei nomi che da tempo si fanno attorno al board dirigenziale della Juventus è quello di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli in questo inizio di stagione sta riscuotendo molto consenso per il mercato estivo che ha rivoluzionato i partenopei con l’arrivo di calciatori nuovi che si sono inseriti perfettamente nello spogliatoio azzurro.

Juventus, ipotesi Giuntoli: il diretto interessato risponde

Il club bianconero deve però registrare le dichiarazioni dell’attuale direttore sportivo azzurro: “Il mio futuro? A Napoli sto benissimo, ho due anni di contratto e sono molto legato ad De Laurentiis e alla sua famiglia. Ringrazio sempre il presidente perché lui ha aiutato a creare tutto questo.”

Parole, rilasciate da Giuntoli ai microfoni di Sky prima del match di Champions League tra Napoli e Ajax, che per il momento posticipano almeno di due anni un eventuale addio e quindi un eventuale passaggio in bianconero. Da vedere se le dichiarazioni sono state di forma oppure se davvero per la Juventus ci sia davvero poco da fare.