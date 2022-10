Juventus, spaccatura totale nella famiglia Agnelli: cosa sta succedendo

La Juventus vive un momento sempre più difficile e, gara dopo gara, il futuro del tecnico Massimiliano Allegri è in forte dubbio.

In casa Juventus la situazione diventa ogni giorno più preoccupante. Con la sconfitta in Israele il club bianconero è ad un passo dall’eliminazione dalla Champions e la situazione di Allegri diventa ogni giorno più preoccupante. Gli ultimi match sono tutt’altro che rassicuranti ed il futuro del tecnico resta in bilico.

Il presidente bianconero Andrea Agnelli ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport ed ha usato parole molto importanti come ‘Dobbiamo vergognarci’, al momento Agnelli ha blindato Allegri e intanto la squadra è ufficialmente in ritiro. Le sconfitte contro Milan e Maccabi non sono passate inosservate e la Juve sembra vicina al baratro.

Sui social i tifosi gridano all’esonero o alle dimissioni di Allegri e la situazione sembrerebbe vicina a degenerare. Gli obiettivi del club bianconero appaiono al momento molto distanti, ma la società non sembra intenzionata ad esonerare Allegri. Non tutti sono però dello stesso parere.

Juventus, è Andrea Agnelli vs Lapo Elkann

Secondo quanto riporta Dagospia la situazione di Allegri potrebbe portare a rapporti non idilliaci ai vertici della famiglia Agnelli. Infatti, nella serata di ieri, mentre Andrea Agnelli blindava il tecnico addossando colpe a tutte le parti in causa, Lapo Elkann ha twittato in maniera sibillina.

Dopo la sconfitta Lapo Elkann ha effettuato un tweet con tre puntini, un messaggio molto significativo che mostra le difficoltà del club bianconero. Allegri resta in bilico, ma nelle ultime ore non è l’unica questione che riguarda la società. Al momento il tecnico resta, ma le prossime sfide, a partire dal derby, restano decisive.