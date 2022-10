Lazio, annuncio di Lotito su Milinkovic: Juventus spiazzata

Il presidente della Lazio Lotito ha preso posizione sul futuro di Milinkovic-Savic: la dichiarazione gela la dirigenza della Juventus



La convincente vittoria contro la Fiorentina ha consentito alla Lazio di insediarsi in terza posizione. L’inizio di stagione della squadra di Maurizio Sarri è molto positivo, macchiato però dal pesante scivolone in Danimarca contro il Nordsjaelland.

I biancocelesti, dopo due stagioni senza, puntano a riconquistare la Champions League. La qualificazione per la massima competizione europea per club garantirebbe maggiori introiti alla società laziale. Il presidente Claudio Lotito, a prescindere dal futuro, ha mostrato le idee chiarissime su Sergej Milinkovic Savic.

Lazio, Lotito gela la Juventus: “Per Milinkovic Savic servono 120 milioni di euro, il prezzo aumenta”

Negli ultimi giorni ha trovato nuovamente spazio e interesse il futuro di Milinkovic Savic. Il contratto del centrocampista serbo scade nel 2024. Il calciatore è un elemento imprescindibile per Sarri. In questa stagione, ad esempio, ha già messo a segno tre reti e sette assist.

Numeri che spingono Claudio Lotito a tenere una posizione forte malgrado un legame contrattuale tra Lazio e calciatore in scadenza tra poco più di un anno e mezzo. Il presidente biancoceleste è stato ‘intercettato’ da ‘Il Messaggero’ al quale ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti. Parole che sembrano stroncare le intenzioni della Juventus: “Non ho alcun accordo con Kezman per cederlo alla Juventus o a nessun altro in inverno. Milinkovic Savic non vale più 100 milioni, bensì 120. Il prezzo sale ogni mese”.

Intanto, il massimo dirigente laziale è riuscito a strappare il sì di Adam Marusic. Il laterale montenegrino ha firmato un nuovo prolungamento dopo quello già siglato nei mesi scorsi. Il classe 1992 si è legato alla Lazio fino al 2025.