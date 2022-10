Il Napoli non si ferma più: steso ancora l’Ajax, azzurri agli ottavi di Champions!

Il Maradona esulta, il Napoli non si ferma. Superato ancora l’Ajax, con gli azzurri che ora vedono con entusiasmo gli ottavi di Champions.

Il Napoli continua la striscia di vittorie consecutive tra campionato e coppe, di fatto dimostrando ancora di essere una delle squadre più in forma dell’intero continente. La vittoria contro l’Ajax testimonia ancora una volta quanto la squadra di Spalletti goda di uno stato di forma importante, ottimale, in grado di fronteggiare chiunque in questo particolare momento della stagione.

Eppure, non tutto rose e fiori come ad Amsterdam dove gli azzurri si sono imposti in maniera netta e convincente, di fatto asfaltando gli avversari. Eppure, anche al Maradona è emersa forza e tecnica, al netto delle difficoltà.

Cosi gli azzurri sono andati avanti prima con Lozano, imbeccato al meglio da Zielinski, e poi con Lozano per il quale ad apparecchiare è stato il solito Kvaratskhelia, inondato dagli applausi al momento dell’uscita nel secondo tempo.

Napoli, l’Ajax la tiene in piedi ma gli azzurri si prendono tre punti

Gli olandesi si sono arresi? No, non stavolta. A riaprire i giochi ci ha pensato Klaassen, pronto a sfruttare una delle poche indecisioni della difesa azzurra di tutta la partita. Poi è lo stesso Kvaratskhelia che si mette in proprio, chiede il pallone per calciare dal dischetto il rigore guadagnato dagli azzurri con il tiro di Ndombele deviato di mano da uno dei lancieri.

E proprio gli ospiti, ancora dal dischetto, ad una decina di minuti dalla fine della partita l’hanno ancora rimessa in piedi con la rete di Bergwin. Eppure, non è bastato il coraggio dell’Ajax per scardinare una granitica squadra azzurrante alla fine ha portato a casa la vittoria, mettendo un piedi agli ottavi di Champions League.