DIRETTA Champions League: Napoli-Ajax, segui la partita LIVE

Quarta giornata della fase a gironi della Champions League, al Maradona scendono in campo Napoli e Ajax.

Dopo la roboante vittoria ad Amsterdam, un 1-6 praticamente senza appello, il Napoli ospita un Ajax con il dente avvelenato. Il club olandese infatti vuole vendicarsi del netto ko casalingo cercando il colpaccio al Maradona di Napoli.

In ballo oltre al semplice risultato anche buona parte i qualificazione. Per il Napoli infatti un risultato positivo significherebbe qualificazione aritmetica agli ottavi, con il primato poi da giocarsi nelle ultime due gare contro Liverpool e Rangers. Per l’Ajax invece sensazioni opposte, un ko al Maradona potrebbe voler dire addio alla prospettiva degli ottavi di finale.

Napoli-Ajax, le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn.