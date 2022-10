Napoli, allarme Anguissa: venerdì esami, rischio stop

In casa Napoli c’è ansia per l’infortunio di Zambo Anguissa. Venerdì ci saranno gli esami strumentali, c’è un rischio.

Il Napoli ha portato a casa un’altra vittoria, ed in questo caso il peso specifico è davvero importante. I tre punti conquistati contro l’Ajax allo Stadio Diego Armando Maradona permettono agli azzurri di approdare agli ottavi di finale di Champions League. Ora da capire, da qui ai prossimi 180′ minuti ancora da giocare, se il Napoli passerà il turno da prima o da seconda del girone. Per questo, però, c’è tempo.

Ora la piazza partenopea si dedica ai festeggiamenti per un successo importante. Una serata (un’altra!) magica per il Napoli. Eppure, nonostante tutto sembra assolutamente brillante e meritevole di gioia e gaudio, c’è anche una piccola nota stonata che riguarda uno dei giocatori della rosa di Spalletti.

Zambo Anguissa, infatti, è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio. Un risentimento muscolare sul quale adesso andranno fatti degli accertamenti e che tiene in apprensione tutto l’ambiente partenopeo.

Napoli, venerdì esami strumentali per Anguissa: c’è un timore

Anguissa, fino a questo momento, è stato uno dei giocatori maggiormente decisivi all’interno delle economie di gioco del Napoli. Sempre presente nelle dinamiche di gioco, fondamentale per la manovra ed anche decisivo in termini realizzativi. Ecco perchè, ad ora, c’è il timore di perderlo per diverse partite.

Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘SerieANews’, infatti, il centrocampista camerunese ha sentito tirare e dunque si teme uno stiramento ai flessori della gamba destra. Un problema che comunque dovrebbe essere di natura muscolare e che potrebbe tenere Anguissa ai box per diverse partite.

Venerdì ci saranno gli esami strumentali che chiariranno a pieno quella che è la situazione di Anguissa. Spalletti, ovviamente, è in apprensione ed attende con ansia di capire se e per quanto tempo dovrà rinunciare ad uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione del Napoli.