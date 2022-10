La Lazio di Sarri chiamata a brillare anche in Europa League: segui la gara contro lo Sturm Graz LIVE su SerieANews.com

Il momento di forma in campionato è strabiliante: tre 4-0 di fila e un rendimento da Scudetto. La Lazio di Maurizio Sarri fa sul serio tra i confini della Serie A, ma sembra ancora un po’ zoppicare nelle serate di coppa. E per non incorrere in brutte figure in Europa League, la formazione biancoceleste è chiamata a scuotersi nella gara di questa sera.

Dinanzi però ci sarà uno Strum Graz ostico e ben organizzato. Gli austriaci hanno dimostrato all’andata di essere avversario tosto per chiunque, soprattutto quando si tratta di rendere la vita difficile a squadre piene zeppe di qualità come la Lazio. All’Olimpico, tuttavia, la musica rischia di essere diversa dalla gara dell’andata.

Europa League, le probabili formazioni di Lazio-Strum Graz

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. Allenatore: Christian Ilzer