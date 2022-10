Juve, nello spogliatoio ci sono i ‘No Max’: spuntano tre nomi

Notte fonda per la Juventus in uno dei momenti più complicati degli ultimi anni di storia. Nello spogliatoio ecco i ‘No Max’, spuntano tre nomi.

Mentre Napoli ed Inter si godono il ‘giorno dopo’ di una serata di Champions sontuosa, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi di Spalletti, c’è chi ancora si lecca le ferite. La Juventus vive (ancora) un momento tremendamente complicato, che sembrava si fosse lasciata parzialmente alle spalle grazie alle vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa allo Stadium.

Eppure, proprio contro gli israeliani, infatti, i ragazzi di Allegri sono andati incontro ad una clamorosa debacle che adesso sta facendo discutere. Sconfitta, ad Haifa, che arriva dopo quella patita per mano del Milan in uno scontro diretto che avrebbe potuto riscrivere concretamente una classifica che ora, per i bianconeri, è davvero difficile da digerire.

Juve, ci sono i ‘No Max’ nello spogliatoio: tra loro Cuadrado ed altri due

Uno dei primi imputati, manco a dirlo, risulta senza dubbio Massimiliano Allegri. L’allenatore è finito al centro delle polemiche proprio per l’andamento della sua squadra che in questa prima parte di stagione ha raccolto poco, pochissimo. E cosi anche all’interno del gruppo, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, ci sarebbero alcuni elementi non proprio in accordo con il tecnico. Anzi, a dirla tutta dei veri e propri ‘No Max’.

Il ritiro servirà anche a capire chi di questi si cela nella rosa bianconera, scovare coloro i quali stanno remando contro o che non stanno remando affatto. Tra questi – si legge – possiamo scorgere Di Maria e Paredes, elementi che sembrano ben lontani dalle vicende bianconere sotto il punto di vista mentale. Tra i ‘No Max’, prosegue ‘Repubblica’, ci sarebbe anche Juan Cuadrado.