Juventus, piove sul bagnato per Di Maria: Allegri col fiato sospeso

Angel Di Maria rischia un lungo stop, Allegri resta col fiato sospeso per le condizioni del campione della Juventus

La sconfitta sul campo del Maccabi Haifa, è stata una delle peggiori della storia europea della Juventus. La squadra israeliana non faceva punti in Champions League da venti anni e ieri sera ne ha trovati tre proprio contro i bianconeri. Allegri è stato confermato da Agnelli in diretta televisiva, nel postpartita. Il presidente del club ci ha messo la faccia, difendendo l’allenatore e spiegando che il problema è collettivo.

Ma continua a piovere sul bagnato per la Juve, che durante la partita col Maccabi ha perso Angel Di Maria per infortunio. L’unico in grado di accendere la luce, di dare una speranza di bel gioco e risultati. El Fideo ha subito un infortunio muscolare, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per lungo tempo. E i Mondiali si avvicinano.

Juventus, infortunio Di Maria: salta i Mondiali?

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, domani Angel Di Maria svolgerà gli esami strumentali che decreteranno per quanto tempo dovrà restare fermo. L’argentino rischia uno stop che va dalle tre settimane ai quaranta giorni. Questo potrebbe seriamente fargli saltare i Mondiali di Qatar 2022, l’ultimo di Messi, che l’Argentina proverà a vincere.

Una perdita importante anche per Allegri, che dovrà trovare una soluzione nelle prossime partite per compensare all’assenza del Fideo. Sabato alle 18:00 c’è il derby ‘in trasferta’, un’altra mancata vittoria comprometterebbe ancor di più la stagione della Juve. I bianconeri sono con un piede e mezzo in Europa League, a -10 dal Napoli primo in Serie A e a -7 dal quarto posto-