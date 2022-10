“Sì, è vero”: Roma-Mourinho, sfogo senza filtri. Succede dopo il Betis

La Roma non va oltre il pari in casa del Betis Siviglia: arriva lo sfogo senza filtri dello Special-One, succede dopo la gara.

Il pareggio non mette il girone nel migliore dei modi, ma l’Europa League è ancora un pista aperta per la Roma di José Mourinho. Rimontare e fare risultato in casa del Betis non era semplice, soprattutto viste le tante assenze che hanno funestato la rosa dello Special-One: Dybala, Wijnaldum, Celik, Zaniolo e chi più ne ha, più ne metta.

“Nel primo tempo Abraham e Belotti non mi sono piaciuti, hanno fatto davvero male”: così Mourinho analizza la gara del suo attacco ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Nel secondo tempo, però, si sono riscattati e hanno fatto bene – continua il lusitano, che poi stuzzica il commento in studio – Come farò a gestire tutti questi attaccanti al loro rientro? Beh, Zaniolo può anche giocare come quinto largo a sinistra…”.

Betis-Roma, lo sfogo di Mourinho ai microfoni di ‘Sky Sport’

Di qui, lo Special-One prosegue nella sua analisi e si sfoga sul risultato rimediato a Siviglia: “Sì, è vero: questo è un punteggio che ci va stretto – spiega Mourinho – Detto questo la gara è stata molto appassionante, sembrava un match ad eliminazione diretta per noi. E poi tutti gli infortuni, le assenze e le squalifiche… Avremmo giocato con una squadra al pieno delle proprie possibilità sarebbe stato vitale”.

Infine, il tecnico della Roma conclude così: “Oggi abbiamo giocato bene, abbiamo usato la testa. Siamo ancora vivi. Il girone resta apertissimo, con due gare ancora da giocare e da poter portare a casa. Ora sta a noi non tradire le aspettative, non dovremo aspettare nessun risultato dalle altre del girone”.