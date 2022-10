Roma, pari in rimonta col Betis. La Fiorentina ritrova gol e vittoria

La Roma ha affrontato la gara di ritorno contro il Betis in Europa League, mentre la Fiorentina ha ospitato l’Hearts per la Conference: questi i risultati.

La Roma è volata in Spagna, a Siviglia, per affrontare la gara di ritorno della fase a gironi di Europa League contro il Real Betis. Mentre la Fiorentina ha ospitato al Franchi l’Hearts per la Conference League. Questi i risultati e i marcatori dei due match.

Giornata europea, in questo giovedì, anche per la Roma e la Fiorentina. I giallorossi sono stati impegnati in Europa League, mentre i viola hanno affrontato un nuovo match in Conference League per questa stagione 2022/23.

José Mourinho ha dovuto far fronte a diverse assenze, specialmente quella pesante di Paulo Dybala. Mentre Vincenzo Italiano ha voluto ancora una volta fare affidamento ai giocatori imprescindibili per la Fiorentina e a un ritrovato Nico Gonzalez. Ecco come sono andate le gare.

La Roma non va oltre il pareggio contro il Betis, mentre la Fiorentina stravince contro l’Hearts

La Roma, a Siviglia, contro il Real Betis non ha avuto a disposizione la qualità di Paulo Dybala. José Mourinho si è affidato allora a un attacco a due punte, con Abraham e Belotti. Proprio quest’ultimo è andato a segno al 53′. Rispondendo al gol di Canales, arrivato al 34′. Risultato finale fermo sull’1-1.

La Fiorentina, invece, ha stravinto anche in questa gara di ritorno nella fase a gironi di Conference contro l’Hearts. In gol sono andati Jovic al 6′, Biraghi al 22′, Gonzalez al 32′ e poi al 76′ su rigore e Barak al 38′. Una sola rete per gli ospiti con Humphrys al 47′. Il risultato finale è stato di 5-1.