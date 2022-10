“Ci aspettiamo…”: Fiorentina, la risposta di Barone alle critiche

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è in grossa crisi. La squadra è al lavoro per reagire dopo le ultime sconfitte, in particolare in Serie A.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è una delle delusioni finora di questa stagione. La società gigliata fatica a reggere il doppio confronto ed il tecnico sta avendo problemi con gli infortuni. La squadra è nella parte destra della classifica e non riesce ad uscire da questo duro momento di crisi.

In questi minuti la squadra è impegnata nel match di Conference League contro gli scozzesi degli Hearts. Le due squadre si affrontarono già sette giorni fa in Scozia e la Fiorentina dimostrò grande superiorità con un netto 3 a 0. Nel prepartita del match odierno il direttore generale del club viola Joe Barone ha parlato del momento difficile:

“Siamo vicini alla squadra e continuiamo a parlare ogni giorni con i singoli giocatori. Italiano lavora con il gruppo e speriamo di poter cominciare presto un ciclo di vittorie”. Barone si concentra sulla formazione odierna e commenta il rientro di un top: “E’ tornato in formazione Nico Gonzalez, per noi è un punto importante della squadra”.

Fiorentina, Barone parla degli investimenti

La Fiorentina ha investito molto nell’ultima sessione di mercato e Barone ha continuato: “Dobbiamo fare assolutamente risultati, soprattutto in campionato dove non sono arrivati. Chiedo ai tifosi di pazientare e di restare vicini alla squadra. Poi vedremo per quel che riguarda il futuro”.

Infine il dirigente parla del doppio impegno tra Serie A e Conference League: “Non tanti sono abituati a giocare sia in Italia che in Europa e per noi è una cosa nuova. Giocare ogni tre giorni non è semplice, ma come detto recentemente, vogliamo tornare a ricevere gli applausi del pubblico”.