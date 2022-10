Ag. Lazaro: “Derby? Mi ha svelato un retroscena. Il Toro ha un’opzione…”

Ai microfoni di SerieANews.com, Max Hagmayr sul derby di Torino e sulla gara del suo assistito Valentino Lazaro: queste le sue parole

Un derby è pur sempre un derby. Lo sa bene il Torino, che domani affronterà la Juventus per un match che non ha soltanto il sapore di una storica rivalità. Tra i protagonisti di domani, anche Valentino Lazaro: l’austriaco è in prestito dall’Inter al Toro e si sta ritagliando uno spazio importante con la formazione di Ivan Juric.