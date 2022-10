Messi, messaggio a Dybala e Di Maria in vista del Mondiale

Non solo Roma e Juventus. Anche in Argentina c’è preoccupazione per le condizioni di Dybala e Di Maria. Ne ha parlato anche Lionel Messi.

La Serie A, ed in particolare Juventus e Roma, guardano con grande attenzione a quelle che sono le condizioni di due importanti giocatori sui quali i due club hanno speso tanto e che in questo momento sono fermi ai box causa infortunio.

Da una parta Paulo Dybala, arrivato in terra giallorossa con l’acclamazione di un popolo che aspettava come il pane un giocatore con l’estro e la fantasia dell’ex Juve. E di fatto, la Joya si è ben messa in mostra in questo avvio di stagione. Proprio durante l’ultima partita contro il Lecce, però, l’argentino è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo aver calciato il tiro dal dischetto che ha firmato il 2-1 finale.

Dall’altra parte Angel Di Maria, campione indiscusso sul quale in estate si sono create grandi aspettative. In questo caso, però, ‘El Fideo’ non ha ancora dato quell’apporto che tutta la piazza bianconera si aspettava: appena un solo gol (con però 4 assist) tra campionato e Champions.

Argentina, preoccupano Dybala e Di Maria: il messaggio di Messi

Per l’ex Paris Saint Germain si tratta di una lesione al bicipite femorale. Per Dybala, invece, una lesione al retto femorale sinistro. Entrambi potrebbero restare fuori fino alla sosta per le nazionali. Il che tiene in apprensione anche l’Argentina, pronta a giocare i Mondiali ma che vorrebbe contare su entrambi per la competizione che si giocherà in Qatar.

Sull’argomento si è soffermato anche Lionel Messi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘DirecTv Sports’. Il numero dieci della nazionale albiceleste ha risposto proprio alla domanda diretta relativa agli infortuni dei due giocatori che militano nel campionato italiano.

“Infortuni Dybala e Di Maria, c’è preoccupazione? Si, perchè sarà un mondiale differente, si giocherà in un periodo diverso rispetto al passato. Qualsiasi minima cosa può buttarti fuori. Ma credo che non bisogna giocare pensando a questo (gli infortuni, ndr) può essere controproducente. La cosa migliore è lavorare normalmente, giocare come sempre, è il modo migliore. Credo anche ci sia tempo per recuperarli“, le parole di Messi. Per entrambi, va detto, le notizie che trapelano parlano della possibilità concreta di vedere entrambi almeno nella lista dei pre convocati dell’Argentina per il Mondiale.