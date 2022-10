Infortunati Milan: le novità su Maignan, Calabria e De Ketelaere

Novità sugli infortunati del Milan nel corso delle ultime ore. Sorride a metà Pioli, il quale potrà contare sul recupero di Kjaer. Il centrale difensivo danese potrebbe rispondere presente alla convocazione contro il Verona

Buone notizie per Kjaer, ma punto interrogativo sul possibile recupero di De Ketelaere. Pioli dovrà fare i conti con l’emergenza infortuni, in attesa di capire se il trequartista belga potrà scendere in campo contro il Verona.

Trapela ottimismo, ma non è escluso che il tecnico rossonero e lo staff medico del Milan decidano di non rischiare il giovane fantasista, o magari farlo partire inizialmente dalla panchina. Nessuna possibilità di recupero per Calabria, il quale tornerà in campo solamente a gennaio.

Buone sensazioni anche per Maignan. Il portiere francese ha recuperato dal ko al polpaccio, ma anche in questo caso bisognerà valutare l’o definitivo dello staff medico rossonero. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura. Maignan potrebbe saltare il Verona e tornare in campo per la 12^ o 13^ giornata.

Infortunati Milan, le condizioni di Ibrahimovic: riecco Messias

Come anticipato nella giornata di ieri, Messias ha totalmente recupero dal recente ko muscolare e non è escluso che Pioli possa puntare su di lui dal primo minuto già dalla sfida contro il club veneto allenato dal neo allenatore Bocchetti.

Già recuperati Rebic e Origi, mentre il percorso di recupero di Ibrahimovic procede spedito e in maniera lineare. L’attaccante svedese spera di poter tornare in campo a fine gennaio o primi di febbraio. Le sue condizioni verranno valutate con calma, e anche in questo caso verranno evitate corse contro il tempo e forzature.