Milan, salti di gioia per Pioli: spunta la data del rientro dall’infortunio

Dopo la batosta di Champions il Milan è pronto a reagire. Pioli deve fare i conti con una serie di infortuni che conta di recuperare.

Il Milan è stato protagonista di un turno di Champions League doloroso e pieno di polemiche in questa due giorni europea. I rossoneri sono crollati in casa contro il Chelsea in un match con grandi polemiche arbitrali e che vedono ora la squadra di Pioli in grosse difficoltà riguardo la qualificazione agli Ottavi di finale.

Nel complesso la squadra milanese sta vivendo diverse difficoltà, complice la serie di infortuni che hanno rivoluzionato la squadra. Pioli deve fare i conti con un’emergenza assoluta e nelle ultime settimane ha perso quasi tutti gli elementi a disposizione per la fascia destra difensiva e offensiva.

La squadra è in difficoltà sia in Serie A, ma soprattutto in Europa dove necessita quasi obbligatoriamente di due vittorie per accedere al prossimo turno. Uno dei reparti più in difficoltà resta la difesa dove, da Maignan in primis, la squadra rossonera ha perso diverse pedine importanti.

Milan, Kjaer verso il ritorno

L’edizione odierna di Tuttosport regala buone notizie ai tifosi rossoneri. Secondo il quotidiano torinese il difensore danese Simon Kjaer sta lavorando pesantemente verso il recupero e potrebbe essere a disposizione per la sfida del prossimo turno di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Un match fondamentale e dove i rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Tomori. Kjaer intanto lavora verso il rientro in campo, dopo l’infortunio dello scorso 1 Ottobre che ha frenato il suo rendimento. Pioli intanto attende, consapevole che, la squadra necessita di recuperi il prima possibile.