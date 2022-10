Inter, asso nella manica per la Supercoppa? Cosa può succedere

Durante i Mondiali l’Inter potrebbe prendere una decisione legata anche alla prossima Supercoppa contro il Milan.

Tra poche settimane il mondo del calcio si fermerà per i Mondiali in Qatar. Per la prima volta da disputarsi a novembre, i Mondiali hanno cambiato molto i calendari delle squadre europee che si trovano i campionati sospesi con un 1/3 delle partite già giocate.

Anche le squadre della nostra Serie A saranno quindi alla prese con questa pausa. I calciatori impegnati con le nazionali saranno impegnati in campo, ma quelli delle nazionali non qualificate rischiano di subire un lungo stop che potrebbe compromettere la loro forma.

Ecco quindi che i nostri club stanno cercando di trovare soluzioni alla cosa, organizzando amichevoli o tournée nelle quali poter tenere attivi coloro che non sono partiti per il Qatar. L’Inter ad esempio starebbe valutando diverse soluzioni per il mese di novembre.

Inter, ipotesi Arabia Saudita per tenersi in forma durante i Mondiali

Due ipotesi prese in considerazione in questo momento dalla società nerazzurra sono Malta e Malaga. Entrambe località con temperature migliori rispetto all’Italia, ideali per tenersi in allenamento. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport c’è però una terza ipotesi che sta prendendo sempre più piede nella mente della società: l’Arabia Saudita.

I nerazzurri dovranno andare in Arabia Saudita già a gennaio per la Supercoppa contro il Milan. L’idea sarebbe però di fare una tournée nel paese saudita di una decina di giorni, all’interno di un pacchetto comprendente anche opportunità commerciali. L’ultima parola però spetterà a Simone Inzaghi e il suo staff. Anche se la prospettiva di iniziare a testare il clima in vista della Supercoppa potrebbe spingere i nerazzurri a propendere per l’ipotesi araba.