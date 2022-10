Atalanta-Sassuolo, tifosi incantati: Dionisi pesca il coniglio dal cilindro

Una bella sorpresa per i tifosi del Sassuolo durante la sfida che si sta giocando al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Arrivati all’intervallo della sfida tra Atalanta e Sassuolo, i tifosi presenti al Gewiss Stadium possono dirsi assolutamente soddisfatti per lo spettacolo messo in campo. Una partita che ha visto fronteggiarsi due squadre che giocano bene al calcio, vogliono vincere ma al tempo stesso prestano grande attenzione a non lasciare colpevoli praterie agli avversari.

Ed alla fine accade tutto nei minuti finale della prima frazione di gioco: il risultato si attesta sull’1-1 dopo i primi 45′ minuti di gioco. Al vantaggio neroverde firmato da Geōrgios Kyriakopoulos ha risposto Pasalic, alla sua prima rete in questa stagione con la maglia nerazzurra. Ma c’è una sorpresa che ha incantato i tifosi ospiti e che dà ancora ragione al tecnico Alessio Dionisi.

Atalanta-Sassuolo, il talento D’Andrea incanta: firma il primo assist in Serie A

Il Sassuolo, come noto, è un club attento ai giovani e che tende costantemente a dare fiducia a talenti in grado di esplodere e dire la loro. Cosi, proprio in occasione del gol di Kyriakopoulos, a firmare l’assist è stato Luca D’Andrea. Talento classe 2004, per il quale era stata sottolineata anche la presenza da titolare (la prima in Serie A) nella sfida del 17 settembre contro il Torino.

Oggi la seconda, ancora una volta dal primo minuto, ma anche la soddisfazione di firmare il primo assist vincente della sua carriera nella massima competizione italiana. Appena 18 anni, compiuti lo scorso 6 settembre. Talento puro, che si sta mettendo fin da subito bene in mostra, legittimando la decisione di Dionisi di dagli grande fiducia.