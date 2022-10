Vlahovic, addio Juventus? Il suggerimento lascia i tifosi senza parole

Le dichiarazioni che giungono in merito al futuro di Dusan Vlahovic spiazzano i tifosi della Juventus.

La Juventus è reduce dalla sconfitta di Champions League in casa del Maccabi Haifa. Un risultato davvero inaspettato considerata la differenza nei valori tecnici delle due squadre. I bianconeri non soltanto non hanno inciso, ma non sono nemmeno riusciti a siglare il gol della bandiera nella porta avversaria.

È evidente che manca alla formazione guidata da Massimiliano Allegri intesa, soprattutto sotto l’aspetto offensivo. Il che comporta un danno importante agli attaccanti, la cui produttività è messa in serio pericolo. Tra questi è il caso del serbo Dusan Vlahovic, sotto la lente di ingrandimento quest’oggi pensando al derby che attende i bianconeri alle 18:00 contro il Torino.

L’ex Fiorentina è a secco dalla gara vinta contro lo stesso Maccabi Haifa lo scorso 5 ottobre per 3-1. Da quel momento i bianconeri non hanno più segnato reti e hanno maturato due sconfitte contro il Milan e gli israeliani.

“Vlahovic non serve alla Juventus”, il parere in diretta tv

Sulla situazione dell’attaccante è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan in diretta dagli studi di ‘SKY’, dichiarando: “Questo Vlahovic alla Juventus non serve. Il giovane giocatore ha una reputazione a livello internazionale e il suo valore si aggira ancora intorno ai 70 milioni di euro. Puntare su di lui e non su Dybala è stato un errore. Si potrebbe anche pensare di cederlo a gennaio, per evitare di dilapidare l’investimento fatto”.

Le parole sono pesanti, il giudizio lo è. Tuttavia è chiaro che, dopo una prima stagione di grande empatia con la piazza e svariate reti, il serbo ha subito un’involuzione sul piano del gioco e sotto certi aspetti sta risultando più convincente l’ultimo arrivato, ovvero Arek Milik. La società comunque non intende privarsi di Vlahovic, sul quale ha investito e intende fondarci il futuro, ma sicuramente bisognerà ragionare sulla vera capacità di godere delle sue doti tecniche.