Allegri, la rivelazione spiazza tutti: Juventus, decisione definitiva

Dopo la sconfitta della sua Juventus con il Maccabi, c’è stata una rivelazione molto importante su Massimiliano Allegri.

La Juventus deve cercare di fare di tutto per riprendersi. In casa bianconera, infatti, dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, tira un’aria pesantissima. La ‘Vecchia Signora’ è chiamata già oggi a dare un forte segnale a tutto il campionato italiano.

La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, alle ore 18.00, scenderà in campo per sfidare nel derby il Torino di Ivan Juric. I tifosi bianconeri sperano che il ritiro, cominciato dopo il ko contro il Maccabbi, abbia dato qualche risultato.

Lo stesso tecnico toscano ha sottolineato in conferenza stampa l’importanza di stare più tempo insieme: “Il ritiro non è stata una punizione, ma un metodo per cercare di compattarsi più di prima. Ora è arrivato il momento di riprendersi”. Intanto, proprio su Massimiliano Allegri c’è stata una rivelazione che ha spiazzato un po’ tutti.

Juventus, la rivelazione su Allegri: “Resta anche in caso di ko con il Torino”

Secondo quanto raccolto da ‘Tuttosport’, infatti, Allegri resterebbe alla guida della Juventus anche in caso di una sconfitta contro il Torino. In caso di un’altra caduta, i bianconeri continuerebbero il ritiro al J Hotel per preparare al meglio la sfida di settimana prossima al Castellani contro l’Empoli di Zanetti.

Questa notizia riportato dal quotidiano sportivo conferma le dichiarazioni di Andrea Agnelli nel post gara di Maccabi-Juventus: “Futuro di Massimiliano Allegri? Resta fino alla fine dell’anno, non bisogna dare la colpa ad un solo individuo”.