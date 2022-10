Salernitana, doccia fredda per i tifosi: rivelazione in conferenza

Salernitana in emergenza in difesa. La rivelazione di mister Davide Nicola in conferenza stampa è una doccia fredda.

La Salernitana di mister Davide Nicola e del presidente Danilo Iervolino è al lavoro per preparare la sfida di domani contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un test importante per entrambe le formazioni che cercano i tre punti per provare ad allungare in classifica generale di Serie A 2022/2023.

Nessuna delle due squadre dovrà sottovalutare l’avversario o prendere sotto gamba l’impegno di campionato. Lo sa bene anche mister Nicola, chiamato a guidare i suoi da bordo campo con la speranza di saccheggiare lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano.

Salernitana, Nicola in conferenza

Proprio l’allenatore della Salernitana è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delle sfida contro i lombardi in programma domani. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Fazio non sarà del match, non ce la fa. Con noi, però, ci saranno Lovato e Bohinen. Lo squalificato Radovanovic, invece, resta a casa”.

Poi prosegue: “Candreva mezzala? Ci sono delle gare dove, in fase di non possesso, bisogna sudare. Fa parte del gioco. Antonio ha dei dati impressionanti, lo monitoriamo ogni giorno, può fare tutti i ruolo. Qualora ci fossero grande emergenze lo sposterei in un altro ruolo. I difensori che ho a disposizione contro l’Inter? Ci sono Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato e Pirola. Non mi aspetto turnover da parte dell’Inter. Tra qualche ora deciderò definitivamente”.