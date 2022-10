Tutte le probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A. Occhi puntati sul derby tra Torino-Juventus, match in programma sabato alle ore 18:00. I granata potrebbero fare i conti con una totale emergenza offensiva

Juventus in ritiro e a caccia dei tre punti fondamentali nel derby contro il Torino per cercare di riscattare un inizio di stagione da matita blu. I granata dovranno fare a meno di Sanabria e Pellegri. Bianconeri in campo con il 3-5-2: calcio d’inizio sabato ore 18:00.

Massima attenzione anche alla sfida tra Verona-Milan, con i rossoneri chiamati alla vittoria per continuare il pressing sulla vetta della classifica. Pioli potrebbe concedere un turno di riposo a Giroud in favore di Rebic.

Napoli impegnato in casa contro il Bologna: tiene banco il ballottaggio offensivo tra Raspadori e Osimhen, con l’ex Lille pronto a riconquistarsi una maglia da titolare già dalla sfida di questa 10^ giornata. Spalletti scioglierà i dubbi solo nelle prossime ore.

Probabili formazioni 10^ giornata Serie A

Empoli-Monza

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Haas; Bajrami; Destro, Lammers. All. Zanetti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Mota. All. Palladino

Torino-Juventus

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Radonjic. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli/McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Lookman, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez M, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentiè. All. Dionisi

Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, Maggiore, Coulibaly L, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek/Bonazzoli. All. Nicola

Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Spezia-Cremonese

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, Gyasi; Verde, Nzola. All. Gotti.

CREMONESE (4-3-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Locoshvili, Valeri; Castagnetti, Meitè, Ascacibar; Zanimacchia; Okereke/Afena-Gyan, Dessers. All. Alvini

Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Ndombele; Politano/Lozano, Osimhen/Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic . All. Thiago Motta

Verona-Milan

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Cabal/Tameze, Gunter, Hien; Lazovic, Veloso, Tameze/Hongla, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu/Dest, Tomori, Gabbia/Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Pobega/Krunic, Leao; Rebic. All. Pioli

Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini/Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini/Belotti; Abraham. All. Mourinho

Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hlegason, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Kouamè. All. Italiano