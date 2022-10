Il Monza si ferma dopo tre vittorie; Haas regala tre punti all’Empoli

Vittoria dell’Empoli grazie al gol di Haas, nonostante i tanti tentativi del Monza nel finale

L’Empoli è tornata alla vittoria contro il Monza in questo anticipo di Serie A della decima giornata. La squadra di Zanetti veniva da un solo punto nelle ultime due partite dopo le sconfitte con Milan e il pareggio a Torino. Tre punti importantissimi nella corsa salvezza che vede la squadra toscana, grazie a questo 1-0, andare a +6 sul Verona terzultimo. Decisivo il gol di Haas nel primo tempo, il primo della stagione.

Nella ripresa, era stato anche annullato un gol a Mattia Destro. In generale, la prestazione dell’Empoli è stata positiva per la maggior parte della partita. Nel finale, però, un calo nella squadra di Zanetti che ha fatto venire fuori il Monza.

Empoli-Monza, forcing finale della squadra di Palladino

L’Empoli non ha chiuso la partita e dunque il Monza ci ha provato fino all’ultimo minuto a trovare il pareggio. Così non è stato, anche per grandi interventi di Vicario, ed è arrivata la prima sconfitta per Palladino dopo tre vittorie consecutive. Un 1-0 che però non fa drammi, visto che i brianzoli venivano comunque da quattro risultati utili consecutivi. Il prossimo turno sarà complicato, a San Siro col Milan: un ritorno ‘a casa’ per Berlusconi e Galliani. Partita in cui sarà assente Rovella per l’espulsione nel finale di oggi.

Classifica Serie A

Napoli 23; Atalanta 21; Milan 20; Lazio 20; Udinese 20; Roma 19; Inter 15; Juventus 13; Sassuolo 12; Empoli* 11; Torino 11; Salernitana 10; Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce 7; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 3.

*Una partita in più