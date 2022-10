Torino-Juventus, Allegri sceglie il 3-5-2: doppia bocciatura

Torino-Juventus rappresenterà un autentico banco di prova per i bianconeri e per Allegri in vista del proseguimento della stagione. Il tecnico livornese è pronto a sorprendere tutti e far ritorno al 3-5-2

Sfida fondamentale, forse decisiva per il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconeri si affiderà al 3-5-2 con Bremer, Bonucci e Danilo pronti a formare il pacchetto difensivo. Occhio agli esclusi illustri: Allegri potrebbe bocciare due titolari scesi in campo con il Maccabi.

Fuori McKennie, dentro Locatelli: questa una delle possibili scelte di Allegri in vista del derby. Fuori anche Alex Sandro, al suo posto ci sarà Kostic, pronto a recitare il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia.

A centrocampo potrebbe andare in scena anche il possibile ballottaggio tra Locatelli e Miretti, con il secondo pronto a un’immediata risalita dopo le ultime apparizioni dalla panchina. Scelte obbligate in attacco: Allegri si affiderà alla coppia Vlahovic-Milik.

Torino-Juventus, le formazioni e i nuovi scenari

Attenzione alle possibili sorprese in casa Juventus in caso di nuova sconfitta. Dopo le ultime polemiche legate al ritiro, non è escluso che il presidente Agnelli possa decidere di ritornare sui suoi passi ed esonerare Allegri in caso di nuovo ko. Situazione complicata e da punto interrogativo. Il derby potrebbe rappresentare la svolta bianconera o il definitivo tracollo. Di seguito le probabili formazioni del match:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Radonjic. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri