“Qualcosa è cambiato”: rinascita Inter-Inzaghi, retroscena in diretta

L’Inter è in questi minuti impegnata in campo contro la Salernitana: in diretta è anche arrivato un retroscena che riguarda proprio i nerazzurri.

L’Inter è passata avanti a San Siro contro la Salernitana grazie al gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri sono reduci da una partita giocata a mille in Champions League contro il Barcellona. E proprio partendo dalla ripartenza contro i blaugrana è stato riferito un retroscena in diretta.

L’Inter è, quindi, per questa 10^ giornata di Serie A, impegnata contro la Salernitana a San Siro. La volontà dei nerazzurri è quella di continuare sul percorso intrapreso dopo la vittoria e il pareggio ottenuti contro il Barcellona, oltre a quella in campionato contro il Sassuolo.

In diretta, dagli studi di ‘Sky Sport’, si è parlato perciò molto del momento negativo vissuto dalla squadra di Simone Inzaghi ma anche di quanto conquistato contro una squadra come il Barça in Champions. Questa la rivelazione rilasciata.

Inter, Marani parla così della rinascita della squadra d’Inzaghi: il retroscena è stato svelato in diretta

In diretta dagli studi di ‘Sky Sport’, dell’Inter e della situazione vissuta dai nerazzurri ha parlato così il giornalista Matteo Marani: “A un certo punto la posizione di Inzaghi non era più forte e centrale, poi qualcosa è scattato. I giocatori si sono assunti le loro responsabilità ed è stato bravo Inzaghi nel trovare una soluzione nel momento più difficile”.

“Quella di Onana titolare – ha aggiunto il giornalista – è stata una scelta travagliata ma alla fine è arrivata. Così come Calhanoglu regista: il gol di Lautaro arriva da una sua palla intercettata”. Ha infine concluso affermando: “L’Inter ha disputato al Camp Nou una gara di grande personalità e c’è più protezione, l’Inter sta sistemando la situazione in difesa”.