“È scandaloso!”: Inter-Barcellona, ancora un attacco durissimo del club

Inter-Barcellona fa ancora tanto parlare di sé: l’attacco durissimo questa volta è arrivato da parte del numero uno del club.

Inter-Barcellona ancora sta provocando le più disparate dichiarazioni. Sia la gara di ritorno al Camp Nou, sia quella di andata giocata a San Siro e vinta dai nerazzurri. Proprio in merito a quest’ultima sono arrivate delle parole ben precise.

La vittoria che l’Inter è riuscita ad ottenere in casa propria e in Champions League contro il Barcellona ha avuto un peso non indifferente. Il destino dei nerazzurri ora è tutto nelle mani dei nerazzurri.

Ma c’è chi non ha digerito il risultato finale che è stato registrato nella notte europea di Milano. Questa volta a parlare, con un attacco molto duro, è stato il numero uno del Barça. Joan Laporta ha perciò riferito il suo pensiero, senza troppi peli sulla lingua.

Inter-Barcellona, Laporta non ci sta e torna su un episodio in particolare: duro attacco all’arbitraggio

Ai canali ufficiali del club spagnolo ha quindi parlato in prima persona il presidente del Barcellona. Questo le parole di Joan Laporta: “Non mi aspettavo di arrivare così a questo punto in Champions. Staff, tecnico e allenatore hanno fatto di tutto per essere competitivi”.

“Il girone – ha però proseguito con un attacco il numero uno blaugrana – è difficile. Con il Bayern abbiamo fatto un buon risultato ma il rigore non assegnato dal VAR a Milano su Dembele è scandaloso. L’arbitraggio non ci è piaciuto, ovvio. Ho reagito come dovevo e parlato con l’UEFA, ma non si può tornare indietro”.