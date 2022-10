“Ha avuto un problema”: Inter, Inzaghi lancia l’allarme in diretta tv

Inter, dopo la vittoria contro la Salernitana di Nicola, mister Inzaghi vuota il sacco in diretta ‘DAZN’ e fa tremare i tifosi.

Grazie alle reti di Lautaro e Barella, l’Inter di Inzaghi archivia la pratica Salernitana e mette nel mirino i prossimi impegni stagionali. Il 2-0 al Mezza di pochi minuti fa consente ai lombardi di superare nuovamente la Juventus di Massimiliano Allegri e di accorciare, momentaneamente, sulle prime della classe dell’elenco generale.

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria contro la Salernitana di Davide Nicola. Il tecnico dei nerazzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta tv: “Ci sono confronti tra giocatori, con la società e la presidenza, ce ne sono sempre. Abbiamo conquistato tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro, ma quello che conta è il campo”.

Inter, Inzaghi sull’assenza di Handanovic

E prosegue: “Siamo fiduciosi per il futuro. Onana al posto di Handanovic ancora una volta? Oggi Handanovic non era disponibile, ha avuto un problema alla mano dopo la gara col Barcellona. Sarà un’alternanza non fissa, ma è un dubbio che mi voglio portare. Samir ha fatto un ottimo percorso, Onana in due mesi h dimostrato di essere un portiere da Inter. Voglio avere sempre la fortuna di poter scegliere”.

Poi conclude: “Calhanoglu al posto di Brozovic? Non mi sorprende. L’ho messo lì contro il Barcellona, avevo fatto delle scelte buone. Abbiamo anche Asllani che sta crescendo giorno dopo giorno. Ho quattro giocatore per tre ruoli, aspettiamo anche Brozovic e Gagliardini. Rientro di Lukaku nel prossimo weekend? Bisogna valutare giorno per giorno. C’erano speranze per questa gara ma l’ultimo controllo non ci ha dato la possibilità. Rientrerà il prima possibile, speriamo possa essere disponibile per aiutarci”.