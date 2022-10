Juventus, la notizia gela i tifosi: annuncio ufficiale del club

La Juventus è reduce dalla vittoria contro il Torino ma una questione in particolare ora preoccupa Allegri: c’è il comunicato ufficiale.

La Juventus vuole ripartire dalla vittoria, non scontata, conquistata contro il Torino nel Derby della Mole. I tre punti ottenuti dalla squadra di Allegri sabato aiutano a migliorare l’umore, anche se adesso è un’altra questione a preoccupare. Il responso tanto atteso adesso è arrivato.

La Juventus, dopo il ritiro svolto in seguito alla sconfitta inflitta in Champions League dal Maccabi Haifa, è quindi tornata a vincere contro il Torino. Una partita non scontata, visto anche l’umore degli ultimi tempi.

Nella ripresa proprio del derby, tuttavia, è arrivata una tegola per la squadra di Allegri. Perché Gleison Bremer è stato costretto a chiedere il cambio ed è stato sostituito da Leonardo Bonucci. Questi gli ultimi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Juventus, c’è il comunicato ufficiale sulle condizioni di Bremer: questi i tempi di recupero

Gleison Bremer, quindi, nella giornata di sabato ha giocato nel derby di Torino da ex granata e vestendo questa volta la maglia bianconera. Al 51′, tuttavia, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Problema appunto che ora preoccupa non poco Allegri.

Il difensore si è sottoposto nella giornata di oggi, al J-Medical, agli esami strumentali svolti al fine di comprendere l’entità del suo infortunio. Questo il comunicato ufficiale emanato dalla Juventus: “Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero“.