Colpo di scena Juventus, tifosi impazienti: oggi può arrivare la svolta

La Juventus, dopo la vittoria sul Torino, conta di ricevere una buona notizia a breve: la decisione è nell’aria, Allegri valuta.

Tre punti dal valore doppio. La vittoria ottenuta ai danni del Torino, infatti, ha consentito alla Juventus di conquistare un successo che in campionato mancava dal 2 ottobre e fare il primo passo per uscire dalla crisi. La società, alla vigilia della sfida, aveva chiesto ai calciatori di dare il massimo in campo: un appello recepito in pieno ed ora Massimiliano Allegri ha diversi motivi per tornare a guardare con fiducia al futuro.

Due, in particolare, riguardano Federico Chiesa e Paul Pogba il cui ritorno appare imminente. L’ala, in particolare, ha ormai del tutto recuperato dall’infortunio e da diversi giorni ha ricominciato a lavorare insieme al resto dei compagni. Dallo staff medico è arrivato il tanto auspicato via libera ed entro oggi il tecnico bianconero, come riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sarà chiamato a prendere una decisione.

La prima consiste nell’organizzare un’amichevole pre-Empoli in modo tale da testare, all’interno del rettangolo di gioco, le condizioni dell’ex Fiorentina. L’alternativa, invece, consiste nel prestare Chiesa alla Primavera di Paolo Montero così da fargli inserire nelle gambe minuti preziosi. Si vedrà nelle prossime ore. Anche Paul Pogba, dal canto suo, scalpita per rientrare.

Juventus, imminenti i rientri di Chiesa e Pogba

Il francese, dopo aver lavorato in piscina e seguito un programma personalizzato, è pronto per allenarsi con il gruppo. I postumi legati all’operazione effettuata ad inizio settembre sono stati ormai smaltiti ed il calciatore ha messo nel mirino la fondamentale sfida di Champions League contro il Benfica, in programma il 25 ottobre.

Il 6 novembre poi, nel match che vedrà i bianconeri affrontare l’Inter, ci sarà pure Angel Di Maria. Ottime notizie per Allegri il quale, nel giro di poche settimane, potrà quindi concretizzare la Juve immaginata in estate e rimasta, fin qui, soltanto virtuale. La vetta della classifica resta lontana (il Napoli è a +10) ma intanto la reazione post-Haifa è arrivata. Adesso serve continuità per continuare a dare la caccia agli obiettivi prefissati dal club.