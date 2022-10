Kouamé salva la Fiorentina, ma a Lecce termina 1-1

Gara combattuta ed equilibrata al Via del Mare. Al triplice fischio, il monday-night tra Lecce e Fiorentina termina 1-1.

La vittoria in Conference League era stato un segnale positivo, ma il 4-0 subìto dalla Lazio pesa ancora come un macigno. Lo sa bene la Fiorentina, che a Lecce è arrivata con il peso di dover reagire e con la pressione di chi vuole uscire quanto prima da un momento di magra. Soprattutto in trasferta, dove i viola non vincono in campionato dallo scorso marzo contro il Napoli.

Dinanzi, però, la formazione di Italiano aveva un avversario ostico e complicato da superare. Il Lecce di Baroni è cliente difficile per chiunque, come dimostrato in questo avvio di campionato. E infatti il primo tempo è a forti tinte salentine: dopo l’infortunio di Jovic al 5′ di gioco, salgono in cattedra i padroni di casa. E poco prima dell’intervallo, i giallorossi passano in vantaggio con la rete di Ceesay.

Lecce-Fiorentina, i viola reagiscono nel secondo tempo: la cronaca

Al rientro dagli spogliatoi, però, la musica cambia subito al Via del Mare. È la Fiorentina a rientrare meglio e a mostrare i muscoli. Al 48′ Kouamé pareggia i conti, mettendo la ciliegina sulla torta su una prestazione oggi davvero maiuscola. Il Lecce accusa il colpo e la Viola prova ad approfittarne: nel corso del secondo tempo Falcone è più volte chiamato agli straordinari, soprattutto sul destro da fuori di Martinez Quarta al 70′.

Nel finale c’è solo spazio per l’espulsione del salentino Gallo, per doppio giallo. Al triplice fischio, il risultato recita 1-1. Un pareggio tutto sommato positivo per il Lecce, che andrà la prossima settimana al Dall’Ara di Bologna per un primo tentativo di fuga dalla zona calda. Per la Fiorentina, invece, continua la crisi: Italiano ora sarà chiamato a reagire nel weekend contro l’Inter.

Serie A, la classifica completa

Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio, Udinese 21, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.