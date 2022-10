Calciomercato Inter, Marotta ci prova: serve una condizione

L’Inter si è ritrovata nelle ultime settimane. ll club nerazzurro non smette però di pensare al calciomercato.

Dopo le difficoltà iniziali l’Inter di Simone Inzaghi è in ripresa e la squadra nerazzurra è reduce da ottimi risultati in Italia e i Europa. La squadra milanese, grazie al pari di Barcellona, è ad un passo dagli Ottavi e tra i tifosi è tornato a regnare l’ottimismo.

Uno dei principali problemi che riguarda però la rosa dell’Inter è l’attacco. La società ha riportato Lukaku a Milano, ma il giocatore, alle prese con problemi fisici, è solamente in prestito. Dzeko è in scadenza di contratto e il suo futuro è tutto da decidere e Joaquin Correa sembra non convincere molto.

L’unico perno inattaccabile del reparto offensivo è Lautaro Martinez, sempre più leader e trascinatore in casa Inter. La dirigenza ha però la consapevolezza che, in vista della prossima stagione, sarà fondamentale lavorare ai rinforzi in attacco. Nelle ultime ore è tornato di moda una vecchia conoscenza del club milanese.

Inter, si pensa a Marcus Thuram

Prima di acquistare Correa l’Inter è stata davvero molto vicina a Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore Lilian Thuram. Era l’estate del 2021 ed un serio infortunio del giocatore del Borussia Monchengladbach ha bloccato i piani del club nerazzurro e dello stesso giocatore. Thuram ha avuto grossi problemi nella scorsa stagione, ma ora le cose sembrano cambiate.

Marcus Thuram ha totalizzato 10 gol e 3 assist in questa prima fase di stagione ed è ormai una stella del Borussia Monchengladbach. L’Inter monitora con attenzione il giocatore e secondo quanto riporta FcInternews potrebbe valutare il suo acquisto. Thuram ha il contratto in scadenza a Giugno 2023 e quindi è un opzione intrigante, ma un eventuale rinnovo del giocatore potrebbe complicare i piani. L’Inter lavora su Thuram, ma solo senza rinnovo.