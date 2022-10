Fiorentina, Italiano trema: l’infortunio può compromettere le scelte

Brutta tegola per la Fiorentina. Per il tecnico Vincenzo Italiano sembra piovere sul bagnato in questo inizio di stagione.

La Fiorentina al momento non ha ancora trovato la quadra in questo inizio di stagione. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo la qualificazione in Conference League lo scorso anno, era chiamata alla stagione del definitivo salto di qualità.

Fino a questo momento però la classifica non sorride. Nonostante qualche passo falso possa essere imputato alla sfortuna, al momento la Viola ha ottenuto solo due vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte. Un bottino che si traduce in 10 pt, come Monza e Salernitana, e 13esimo posto in classifica.

A peggiorare le cose per Vincenzo Italiano si mette anche la situazione legata all’infermeria, con le condizioni di Jovic che non fanno ben sperare in vista della prossima partita contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Fiorentina, Jovic quasi sicuramente out contro l’Inter

Stando a quanto riporta FirenzeViola.it, l’attaccante serbo, uscito per infortunio all’inizio del match della scorsa giornata contro il Lecce, potrebbe non recuperare in vista della prossima partita di Serie A contro l‘Inter.

Quello che in un primo momento sembrava un infortunio muscolare si è in realtà rivelato un problema di natura articolare all’anca. Da valutare quindi la condizione del calciatore, ma molto probabilmente, a meno di clamorosi colpi di scena dagli esami dei prossimi giorni, l’Inter non è un orizzonte temporale da prendere in considerazione.