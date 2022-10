Fiorentina in crisi, batosta per Italiano: annuncio in diretta

Il tecnico della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match col Lecce e ha fatto il punto su una situazione

La Fiorentina è rimasta in tredicesima posizione dopo il pareggio contro il Lecce di questa sera. I viola di Vincenzo Italiano non riescono ad ingranare. Neppure una vittoria nelle ultime tre gare. Al Via del Mare, i gigliati hanno interrotto una striscia di due sconfitte consecutive ma non sono riusciti a ritrovare la vittoria, che manca in campionato dal match del 18 settembre contro l’Hellas Verona.

Il tecnico non è ancora riuscito a risolvere i problemi della Fiorentina. Nelle prime dieci partite tuttavia sono giunte soltanto due vittorie. Un bilancio sicuramente deludente. I viola non riescono dunque a decollare come fatto nella passata stagione quando per diversi mesi hanno sognato anche qualcosa in più della qualificazione in Conference League.

Fiorentina, Italiano dopo la sfida con il Lecce: “Jovic si è fermato per un fastidio al bicipite femorale”

Neppure in questa circostanza la sua Fiorentina è riuscita ad avere ragione dell’avversario. I viola si sono ritrovati sotto e hanno poi reagito e ripreso il match nel secondo tempo con Kouame. L’attaccante ha così replicato a Ceesay.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ e si è soffermato sulle condizioni di Luka Jovic. L’attaccante ex Real Madrid si è fermato appena sette minuti dopo l’inizio della partita, altro segnale negativo per i gigliati.

Italiano ha aggiornato tutti sulle condizioni del calciatore serbo: “Jovic ha sentito un problema al bicipite femorale e ha preferito fermarsi per non peggiorare la situazione”. Le condizioni dell’attaccante saranno pertanto monitorate nelle prossime ore ma i rischi peggiori dovrebbero essere stati scongiurati.