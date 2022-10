Lazio, mani nei capelli per i tifosi: la peggior notizia è ufficiale

La notizia che giunge in casa Lazio è davvero negativa, anche per lo stesso Maurizio Sarri, chiamato a correre ai ripari per quanto possibile.

Come già temuto fin dal primo momento, arrivano brutte notizie per la Lazio. Il bomber Ciro Immobile ha sostenuto quest’oggi degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra, come riferito inizialmente da ‘La Gazzetta dello Sport’. Ciò che significa è che i tempi di recupero saranno lunghi.

Si stima, infatti, che saranno necessari almeno un mese e mezzo per il recupero. All’incirca 45 giorni per essere nuovamente a disposizione della squadra. Considerato che a metà novembre il campionato si fermerà per i Mondiali di Qatar 2022, Immobile si rivedrà soltanto a gennaio del 2023.

Un resoconto d’infortunio che chiaramente preoccupa e infatti, in occasione di un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, l’ex Felipe Caicedo si è già proposto per dare una mano e tornare in Serie A.

Lazio, tegola Immobile: torna nel 2023

La società biancoceleste ha poi ufficializzato le condizioni di Ciro Immobile attraverso un comunicato ufficiale, specificando che “ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

Il giocatore si era infortunato contestualmente alla sfida di campionato contro l’Udinese e da subito l’impatto aveva dato l’impressione che si trattasse di uno stop serio. D’altronde, è la prima volta in carriera che il napoletano si lesione in questa parte del corpo, per cui bisognerà trattare con cura la ripresa. Nel frattempo, grandi problemi per mister Sarri, che non dispone in rosa di un suo naturale sostituto.