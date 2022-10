Milan, piove sul bagnato per Pioli: la notizia è una sventura

La notizia per Stefano Pioli è una sventura, il Milan dovrà fare ancora a meno del suo top player

Il Milan sta andando avanti per la propria strada, nonostante diversi giocatori abbiano subito degli infortuni. Pioli ha però dato un’identità alla squadra, che reagisce bene, anche se in campo vanno dei giocatori che non sono proprio titolarissimi. I risultati stanno arrivando, quantomeno in campionato. La prossima settimana ci sarà anche una sfida importantissima con la Dinamo Zagabria per il prosieguo in Champions League.

Una sfida che Mike Maignan dovrà necessariamente saltare per infortunio. Il portiere francese ha subito un nuovo problema al polpaccio, che lo costringerà a stare ancora diversi giorni fuori. Una vera e propria sventura per Pioli e il Milan: fare a meno delle parate e della qualità con i piedi del portiere titolare sarà dura.

Milan, Maignan out dieci giorni

Maignan oggi ha subito un nuovo infortunio al polpaccio, precisamente una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra, la stessa del primo infortunio. Le condizioni del portiere francese saranno rivalutate nuovamente tra dieci giorni. Questo vuol dire che il Milan farà a meno del giocatore per qualche altra partita. Stando al programma di recupero, salterà i match con Monza, Dinamo Zagabria e probabilmente anche quello col Torino.

La sfida coi granata è in programma il prossimo 30 ottobre ed è improbabile che Maignan riesca a recuperare. Poi dopo tre giorni c’è la sfida di Champions col Salisburgo e subito dopo lo Spezia. Una situazione tutta in divenire, certo, e il fitto calendario crea non pochi problemi al Milan. Ma con un infortunio così delicato non è il caso di forzare e dunque Magic Mike dovrà prendersi il tempo necessario per recuperare. E Pioli, dunque, lo perderà per un po’.