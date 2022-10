Milan, i rossoneri restano increduli: episodio gravissimo

Il Milan si sta preparando alla sfida contro il Monza ma il clima non è positivo. Un brutto episodio è accaduto nelle scorse ore.

Il Milan si è rimesso al lavoro al fine di preparare al meglio la prossima sfida di campionato, in programma sabato contro il Monza reduce dalla sconfitta patita per mano dell’Empoli. Attualmente, però, l’ambiente in casa rossonera non è delle migliori. Il motivo è da ricercare nel brutto episodio di cronaca vissuto, nelle scorse ore, da una delle colonne portanti della squadra di Stefano Pioli.

Si tratta di Theo Hernandez la cui abitazione situata a Cassano Magnago (in provincia di Varese), come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è stata svaligiata da alcuni malviventi. La banda in particolare, intorno alle 21, ha approfittato della sua assenza per introdursi all’interno dello stabile e portare via quanti più oggetti preziosi possibili. Veri e propri attimi di terrore per la compagna del calciatore Zoe Cristofoli e il figlio di appena 6 mesi della coppia, costretti ad osservare in silenzio la razzia in atto dei banditi.

Sul posto, in seguito, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno provveduto ad avviare le indagini, alla ricerca di qualche elemento che possa consentire di risalire alla loro identità. Un contributo concreto, in tal senso, arriverà dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo nella zona (al vaglio da parte degli inquirenti) e dalla ricostruzione fornita dalla nota instagramer.

Milan, brutto episodio vissuto da Theo Hernandez

In corso di quantificazione anche il valore della refurtiva trafugata dai rapinatori. I quali, al termine dell’irruzione nella villa, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Le attività da parte della polizia proseguiranno nella giornata odierna. Nel frattempo la dirigenza ed il gruppo squadra si sono stretti intorno a Theo Hernandez, definito ancora sotto choc per quanto avvenuto.

Un brutto episodio, che fa seguito a quello che ha visto di recente protagonisti (loro malgrado) Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Per il francese un’esperienza da metabolizzare e mettere il prima possibile alle spalle. Stefano Pioli, che nel frattempo spera di recuperare a breve qualche infortunato, lo aspetta a braccia aperte.