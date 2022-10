Caos e polemiche in Serie A, tifosi furiosi: ecco cosa è successo

Serie A, attorno al club è scoppiata la polemica. La posizione dei tifosi è netta: ecco cosa è successo all’esterno del centro sportivo.

Oltre alla Sampdoria, c’è anche un altro club che non vive momenti positivi. I blucerchiati, infatti, non sono l’unica storica società di Serie A che passa momenti delicati. Anche il Bologna, da inizio stagione, risulta avere qualche difficoltà che rischia di compromettere un’intera stagione.

Nonostante l’esonero di Sinisa Mihajlovic e l’arrivo di Thiago Motta in panchina, il club emiliano fatica a trovare la giusta via in campionato. Di conseguenza, la classifica generale di Serie A 2022/2023 evidenzia tutte le difficoltà della società e della squadra, quart’ultima in elenco.

Serie A, contestazione a Bologna: striscione rivolto a Saputo

Visti i risultati conquistati da inizio stagione ad ora, dopo l’ennesima sconfitta in campionato, i tifosi rossoblù sono furiosi. Parte della tifoseria organizzata, infatti, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Come riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, gli ultras rossoblù hanno esposto uno striscione rivolto al presidente Saputo.

All’esterno del centro sportivo di Castel Debole è comparso uno striscione rivolto al numero uno del club: “Where the hell are you mister President?”, che tradotto vuol dire “Dove diavolo sei signor Presidente?”. Saputo, infatti, è da tempo assente alle gare del club emiliano e, per questo motivo, è stato ‘attaccato’ dai tifosi.