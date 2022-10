“Se sussistono le condizioni…”: Sampdoria, l’ufficialità fa rabbrividire i tifosi

La Sampdoria di Dejan Stankovic vive un momento difficile sia come squadra che come società, tra i peggiori della sua storia.

L’inizio stagione della Sampdoria è stato finora disastroso. La società ligure è attualmente ultima in classifica con 0 vittorie e soli tre punti e neanche il cambio tecnico ha cambiato le cose. Il club blucerchiato ha perso il posticipo della decima giornata di Serie A ed ha ceduto di misura contro la Roma.

Il nuovo tecnico Dejan Stankovic ha provato a cambiare le cose, sorprendendo per alcune scelte tattiche, ma la situazione al momento non è cambiata. Ora il calendario si presenta leggermente più semplice ed il club blucerchiato affronterà l’Ascoli in Coppa Italia e la Cremonese in campionato.

La situazione societaria della Sampdoria non è semplice ed i rapporti tra i tifosi e l’ex presidente Massimo Ferrero sono tutt’altro che buoni. Ferrero, a sorpresa, si è presentato allo stadio per Sampdoria-Roma e questa decisione ha scatenato l’ira della frangia più calda del tifo blucerchiato.

Sampdoria, comunicato su Ferrero

Il club ligure ha rilasciato nelle ultime ore un comunicato riguardo alla presenza di Massimo Ferrero allo stadio. Il club ha rilasciato le seguenti parole: “In seguito ai fatti di ieri il Cda informa che la presenza del signor Massimo Ferrero non era programmata e non era avallata dalla società”.

Dure parole da parte della societa che ha voluto ribadire la propria estraneità ai fatti rispetto all’accaduto. Il comunicato prosegue cosi: “La società ribadisce di aver sempre lavorato in totale autonomia e nei prossimi giorni il Cda verificherà se sussistono le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico avendo come unica finalità la tutela della Sampdoria”.